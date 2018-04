Meteo a 7 giorni: l'alta pressione sempre piÃ¹ invadente sino al 25 aprile

E' il momento dell'anticiclone. Del resto ci sta questa sorta di "trailer" dal sapore estivo nel bel mezzo dell'aprile.



Chiude il capitolo delle piogge, ma solo temporaneamente. La presenza di una blanda ansa depressionaria in quota centrata sulle nostre regioni centrali e meridionali rinnoverà su quelle zone una certa tendenza temporalesca pomeridiana, che finirà però per localizzarsi all'estremo sud a partire dal prossimo fine settimana.



Il nord conoscerà le temperature più elevate del periodo, sia perché la posizione dell'alta pressione favorirà una compressione dell'aria e dunque il suo riscaldamento, sia perché lì il cielo si presenterà in gran parte sereno, sia perché il grado di continentalità gioca questi "scherzi" nel periodo primaverile, riscaldando dapprima le zone interne e solo dopo quelle costiere.



In Valpadana aspettiamoci dunque anche qualche punta superiore ai 27-28°C da qui all'inizio della prossima settimana, con tendenza generale della popolazione ad indossare l'abbigliamento estivo.



Al centro i picchi non supereranno i 22-23°C, così come al sud, tranne qualche eccezione come sul nord della Puglia, dove ci aspettiamo valori prossimi ai 25°C.



Non bisogna commettere però l'errore di credere che da qui a settembre il tempo ora si comporterà sempre così, perché è proprio da fine aprile a tutto maggio che spesso l'instabilità può dare il meglio di sé sulla Penisola.



Intanto però godiamoci queste giornate all'aperto, (sempre che non soffriate troppo di allergia). Certo, dopo aver accumulato tanta neve in montagna, si sperava proprio continuasse il trend fresco per aiutare i ghiacciai in vista dell'estate, ma queste preoccupazioni purtroppo sono di pochi, a gran voce la maggior parte della popolazione chiedeva il sole. Ed ora sarà accontentata, almeno sino al 25 aprile.



SINTESI PREVISIONALE SINO A MARTEDI 24 APRILE:

mercoledì 18 aprile: un po' instabile lungo la dorsale appenninica del centro e del sud con qualche spunto temporalesco a carattere sparso, così come sui monti sardi e siculi, tempo migliore al nord, temperature in aumento al settentrione, dove farà piuttosto caldo per la stagione nel pomeriggio.



giovedì 19 aprile: tempo simile ma attenuazione della tendenza temporalesca anche al centro, mentre permarrà un moderato rischio di rovesci sulle zone interne del meridione, bello al nord e caldo per la stagione.



venerdì 20 aprile: bel tempo quasi ovunque, molto mite all'interno.



sabato 21 aprile: ritorno di una lieve instabilità al centro e al sud nelle zone interne con rischio di brevi temporali nelle ore pomeridiane, possibili anche in Sardegna.



domenica 22 aprile: possibile temporali su Sicilia e sud Calabria, oltre che in mare aperto sullo Jonio, sporadici i rovesci sul resto della dorsale appenninica meridionale, bello altrove, caldo nelle zone interne nel pomeriggio, specie al nord.



lunedì 23 e martedì 24 aprile: bello ovunque, sempre caldo per la stagione.