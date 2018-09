Meteo a 7 giorni: aria FRESCA in arrivo sull'Italia la prossima settimana...

Il penultimo fine settimana di settembre trascorrerà con un clima ancora estivo in Italia, anche se vi saranno locali disturbi.

L'alta pressione farà buona guardia della nostra Penisola garantendo tanto sole e limitando all'osso gli eventi precipitativi che saranno pochi ed isolati.

La prima mappa mostra la previsione per la giornata di sabato 22 settembre. Le due zone che potrebbero vedere qualche temporale saranno l'estremo nord-est e la Sicilia. Su tutte le altre regioni il tempo sarà asciutto anche se non del tutto sereno, come sarà il caso delle regioni settentrionali.

Tra domenica 23 e lunedi 24 settembre (seconda mappa) si renderà visibile sulle mappe il fronte freddo che dall'Europa centrale scenderà verso le nostre regioni, regalandoci un po' di pioggia al centro e al sud oltre alla tanto sospirata frescura che si farà sentire su tutta l'Italia.

Il caldo settembrino verrà spazzato via da intense correnti nord-orientali che agiranno con prepotenza sui nostri termometri facendoli inevitabilmente scivolare verso il basso.

Il grosso dell'irruzione fresca, che per alcune regioni sarà anche fredda, è previsto nelle giornate di martedi 25 e mercoledi 26 settembre (terza mappa).

C'è ancora incertezza sulle isoterme che in quel periodo potrebbero entrare, tuttavia la rinfrescata (o forse qualcosa di più) sembra ormai garantita.

Tra giovedì 27 e venerdì 28, infine, la previsione è costellata da molti punti interrogativi; è probabile che sull'Italia torni l'alta pressione, ma con temperature più normali per il periodo.

RIASSUMENDO: fine settimana nel complesso buono e caldo sull'Italia con qualche temporale sul nord-est e in Sicilia sabato, unitamente ad addensamenti al nord domenica per un rientro di correnti da est.

Lunedi 24 nubi in aumento al nord e al centro con qualche rovescio nelle zone interne appenniniche, ancora soleggiato e caldo altrove.

Tra martedi 25 e giovedì 27 settembre aria molto fresca sull'Italia con forti venti da nord-est e fenomeni al centro e al sud, tempo asciutto al nord, calo termico generale.

Venerdì 28 settembre probabile ritorno del bel tempo, ma con temperature in linea con le medie del periodo.