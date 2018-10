Venerdì L'ANTICICLONE costruirà un MURO per impedire le piogge, ci riuscirà?

Rieccolo.

Rispunterà.

L'anticiclone è pronto ad erigere un muro ad ovest dell'Italia entro venerdì 12 ottobre.

Lo dicevamo da qualche giorno, lo confermiamo oggi, anche perché su questo i modelli sono sempre stati d'accordo. Sull'avvento dell'anticiclone non si sbaglia mai.



Solo che questa volta il suo arrivo, molto spettacolare a vedersi sulle mappe, non sarà in grado di assicurare quella stabilità assoluta che un simile spunto avrebbe potuto determinare in piena estate.



I vortici freschi in qualche modo vogliono mettere in discussione il suo dominio, soprattutto quando si hanno velleità stile "impero romano": ci si spinge troppo a nord e si trascura l'area mediterranea; così ne derivano agguati ed imboscate che provocheranno certamente risvolti instabili al centro e al sud, almeno inizialmente, entro domenica 13 ottobre.



Il "tallone d'Achille" dell'anticiclone diventerà il "cavallo di Troia" per metterlo in crisi e provocarne un ulteriore isolamento verso nord; il contatto tra l'aria fresca in sfondamento da est e quella umida ed instabile in arrivo da ovest potrebbero portare una fase di tempo AUTUNNALE PIOVOSO sull'Italia dopo la metà del mese.



Resta da capire se sarà davvero così, ma l'ipotesi al momento più probabile è quella descritta.



IN SINTESI per chi non se ne intende di meteorologia:

-Sull'Italia possibile fase piovosa su nord-ovest, regioni centrali tirreniche e Sardegna tra mercoledì sera 10 e giovedì 11 ottobre, da verificare l'interessamento del resto del nord, del centro e della Campania.



-venerdì 12 repentino miglioramento quasi ovunque grazie alla rimonta dell'anticiclone, salvo al sud, dove insisterà un po' di instabilità.



-fine settimana 13-14 bel tempo al nord e al centro, ancora instabile al sud.



-da lunedì 15 possibile cedimento dell'alta pressione ed estensione graduale dell'instabilità a tutto il Paese.