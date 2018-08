Uno ZOOM sui TEMPORALI di lunedì 13 e martedì 14

Un primo impulso di instabilità è transitato nelle ultime 24 ore su parte delle regioni settentrionali; come da previsione, dopo gli intensi temporali di giovedì pomeriggio, i benefici sul piano termico sono stati immediati e questa mattina le regioni del nord hanno subito gli effetti di un primissimo ricambio d'aria che ha contribuito a far scendere i valori di umidità relativa. Aria più fresca dal Golfo del Leone ha fatto breccia sui bacini occidentali, soprattutto alto Tirreno e mar Ligure, un rientro di aria più fresca dalla porta della Bora riporta temperature più sopportabili anche sulla Valpadana. Nel weekend, contestualmente al rinforzo temporaneo dell'alta pressione, dovremo comunque aspettarci il preseguimento di una fase ancora piuttosto intensa di caldo che, seppur attenuata, farà sentire il suo peso anche sulle regioni del nord.



Volgiamo però lo sguardo al nuovo passaggio di instabilità previsto dai principali centri di calcolo a nostra disposizione nel corso della prossima settimana; a livello sinottico i nuovi aggiornamenti smorzano un po' la portata di tale passaggio che non è più visto come vera e propria saccatura, bensì come cavo d'onda inserito in un contesto di venti occidentali. Quindi nessuna vera rottura stagionale ma soltanto un "pizzicotto" all'estate mediterranea che, con estrema lentezza e gradualità, grazie a queste piccole interferenze, calmerà i suoi bollenti spiriti.



Attenendosi al panorama modellistico attuale, la perturbazione che penetra sul Mediterraneo con un debole gradiente, porterà con sè precipitazioni che nella giornata di lunedì riguarderanno soprattutto la fascia alpina, prealpina e le pianure settentrionali. La fase acuta del passaggio che coincide con il calo più deciso delle temperature in quota, è previsto nella notte tra lunedì e martedì, i temporali più importanti sono previsti su Friuli, Veneto, Liguria di Levante, Toscana, con fenomeni anche intensi. Nel pomeriggio di martedì, via libera all'instabilità termoconvettiva sui rilievi appenninici. La temperatura a quel punto subirebbe una nuova flessione verso il basso, su valori più gradevoli anche al centro (da confermare).



