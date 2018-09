Spaventoso tornado attraversa Ottawa : capitale del Canada in ginocchio [IMMAGINI]

Grosso tornado si abbatte su Ottawa. Decine di feriti e danni enormi, Capitale del Canada in ginocchio.

Le prime avvezioni di aria fredda artica verso il Canada sono risultate davvero incisive vista la presenza di parecchia umidità e calura nei bassi strati dopo un periodo fortemente anticiclonico per il nord America. Addirittura non sono mancati i fenomeni estremi nella giornata di ieri, 21 settembre 2018, nell'Ontario.

Rovesci e temporali hanno colpito la regione, risultando localmente davvero violenti : la capitale canadese, Ottawa, è stata attraversata da un potente tornado che ha causato danni enormi e tanti feriti. Stando alle immagini e all'entità dei danni il tornado è stato quantomeno di categoria EF2, ovvero con venti tra i 180 e i 250 km/h. La furia del tornado ha messo in ginocchio la capitale canadese : danni ingenti agli edifici, scoperchiati numerosi tetti, auto ribaltate, camion ribaltati, alberi sradicati e danni alle linee elettriche. Stando alle ultime notizie sono almeno 30 i feriti, di cui 5 in modo grave. Non risultano vittime al momento.

Sono almeno 100 le abitazioni che hanno subito danni importanti. Il temporale poi ha anche causato grandinate e forti piogge che hanno mandato in tilt la circolazione e causato vasti allagamenti. Tanta paura tra la popolazione colpita dal tornado : "Siamo davvero spaventati. C'è un po 'di shock da parte di tutti in casa nostra, ma per il resto siamo OK.", commenta un abitante di Ottawa.

Le immagini dei danni :