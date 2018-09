PREVISIONI METEO: torna l'anticiclone nel weekend, grande incertezza sul tempo della terza decade

Questa mattina abbiamo avuto uno stivale italiano quasi interamente ricoperto di nubi! Sono le conseguenze portate da una debole perturbazione che è riuscita a sfuggire al muro di alta pressione, raggiungendo il nostro Paese con le ultime note di instabilità, prima di andare in completa frontolisi, dissolvendosi. Il weekend in arrivo, lascia aperta una nuova fase di tempo STABILE progredire rapidamente verso il Mediterraneo centrale. Dovremo confrontarci con un nuovo rinforzo dell'alta pressione alimentata dalle correnti calde di origine subtropicale africana. La lunghezza delle giornate ormai ridotta e le notti sempre più lunghe, impediscono tuttavia risalite della colonnina di mercurio tali da portare condizioni realmente fastidiose di caldo. Fatto sta che la temperatura media misurata sul nostro stivale almeno sino a giovedì prossimo, resterà ancorata di almeno 5/6°C sopra le medie stagionali e gli sconti saranno davvero pochi.



Nella terza ed ultima decade del mese, gli scenari proposti dai modelli si aprono a ventaglio verso soluzioni previsioni differenti; alcuni modelli propongono un cambiamento importante delle condizioni atmosferiche con temporali ed una riduzione delle temperature, altri modelli ipotizzano invece un proseguimento "quasi" ad oltranza delle condizioni altopressorie. Purtroppo negli ultimi anni, fasi anticicloniche di questo tipo, si sono dimostrate sorprendentemente tenaci soprattutto durante l'autunno e purtroppo non è escluso che questa persistenza così esasperata dell'alta pressione in un periodo che, in teoria, dovrebbe vedere la luce maggiori contrasti, possa verificarsi anche quest'anno.



Al momento tuttavia abbiamo un elemento di grande differenza rispetto agli standard stabiliti gli scorsi anni ed è rappresentato dall'attività delle perturbazioni atlantiche frutto di un Vortice Polare che quest'anno presenta una struttura già consolidata. Questo elemento giocerà sicuramente a favore per una evoluzione instabile nella terza decade di settembre o al più la prima di ottobre ma per avere conferme sicure occorre aspettare ancora del tempo.



