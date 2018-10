PREVISIONI METEO: rinforzo effimero dell'alta pressione,nuova perturbazione da lunedì

Nelle ultime ore il maltempo fatto di temporali e pesanti acquazzoni ha tenuto sotto torchio le regioni settentrionali, così mentre la Sardegna almeno in parte sperimenta una attenuazione dei fenomeni, su regioni come il Piemonte, la Lombardia e soprattutto la Liguria, precipitazioni intense accumulano sino a 250/300mm di acqua, mettendo a rischio le località poste a valle da pericolosi innalzamenti nei livelli di fiumi e torrenti. Adesso questa parentesi di severo maltempo volge ormai al termine ed una rimonta piuttosto vigorosa ma effimera dell'alta pressione riporta condizioni meteo stabili nelle giornate di venerdì e sabato. In questo frangente ci aspettiamo un paio di giornate soleggiate al centro ed al nord, ancora qualche temporale al sud (settori jonici).

Dalla prossima settimana una nuova perturbazione tenterà un approccio al bacino centrale del Mediterraneo ma il nostro Paese ne verrebbe coinvolto soltanto in parte. A farne le spese con modeste precipitazioni (inferiori a quelle odierne) potrebbero essere le regioni settentrionali e soprattutto la Sardegna a partire da martedì, quando potrebbero manifestarsi dei nuovi temporali ma generalmente di minore intensità rispetto agli episodi di questi giorni.

Nel lungo termine dovremo aspettarci ancora una circolazione atmosferica che comprenderà la presenza di una figura anticiclonica, il cosiddetto "anticiclone delle Azzorre" in una posizione defilata sull'oceano Atlantico a ridosso dell'Europa. Nuovi impulsi d'aria instabile nord atlantica faranno breccia sul nostro continente pilotati da correnti nord-occidentali, rinnovando condizioni sparse di instabilità ancora una volta con effetti più decisi sul tempo delle regioni del centro e del sud (da confermare) .

