Meteo ponti: sono a rischio pioggia 25 aprile e 1Â° maggio?

25 aprile senza grossi problemi su tutto il Paese. E' una previsione che ormai confermiamo da diversi giorni e che anche oggi trova riscontro nei modelli matematici. Prevarrà il sole per questa giornata e le temperature rimarranno miti, sia pure non così elevate come negli ultimi giorni.



Un po' di instabilità dovrebbe cominciare a manifestarsi in maniera più estesa per venerdì 27 aprile, ma segnatamente lungo la dorsale appenninica del nord e del centro e sull'arco alpino occidentale, segnale di una flessione del campo barico e del passaggio di una prima linea temporalesca nel corso della giornata di sabato 28 aprile proprio al settentrione.



Essa precederà un passaggio piovoso un po' più importante nella giornata di domenica 29 aprile tra nord e centro, specie sui versanti tirrenici.



Dopo una breve pausa soleggiata prevista per lunedì 30 aprile, da martedì 1° maggio una saccatura si affaccerà da ovest andando a determinare un peggioramento dapprima al nord-ovest, poi entro mercoledì 2 maggio sul resto del nord e sulla Toscana e infine entro giovedì 3 maggio su gran parte del Paese con passaggio di un corpo nuvoloso esteso e con precipitazioni diffuse.



Sino a quel momento le precipitazioni rimarranno soprattutto concentrate tra nord e Toscana, dove tornerebbe a fare decisamente più fresco, mentre su resto del Paese le temperature risulterebbero ancora miti, in attesa di una flessione attesa entro il 3 maggio.



Comunque sia non tornerebbe il freddo, ma soltanto un po' di fresco, come è normale che sia ad inizio maggio.



Si tratta naturalmente delle prime "bozze" previsionali, seguite tutti gli aggiornamenti!