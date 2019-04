Meteo Italia Pasqua 2019: l'ipotesi piÃ¹ probabile

Secondo le ultime elaborazioni dei modelli fisico matematici, l'ipotesi più probabile per la Pasqua 2019 (domenica 21 aprile) è quella di un afflusso di aria piuttosto tiepida e umida proveniente dall'Africa che instabilizzerebbe il tempo principalmente al nord e su gran parte del centro Italia (specie versanti tirrenici):



Ecco quindi la situazione della quantità di pioggia prevista sull'Italia per la domenica di Pasqua :

Tempo quindi molto instabile al nord, sulla Sardegna e sulla Toscana, soprattutto nelle zone più lontane dal mare, vicino ai rilievi montuosi e nel pomeriggio-sera. Un po' meno instabile sul resto del centro e ampie schiarite al sud e sulla Sicilia.

E le temperature? Stante l'afflusso di aria in arrivo dall'Africa rimarranno molto miti al sud (con valori superiori alla norma del periodo) ma fresche al nord e al centro a causa della nuvolosità e dei rovesci sparsi.

Si intravvedono ondate di freddo? Al momento NO.

La situazione potrebbe tuttavia modificarsi in parte, per cui vi consigliamo di seguire i nostri aggiornamenti.