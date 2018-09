Mangkhut travolge Hong Kong: il mare sta inondando la metropoli [VIDEO]

Tifone Mangkhut con tutta la sua forza su Hong Kong. Pesanti inondazioni in atto nella metropoli.

La situazione sta peggiorando di minuto in minuto su Hong Kong dove si sta abbattendo la furia del tifone Mangkhut di categoria 4 dopo che ieri aveva devastato l'isola di Luzon, delle Filippine.

La grande città di Hong Kong sta facendo i conti con raffiche di vento superiori ai 220 km/h, piogge torrenziali e anche col temibile fenomeno dello "storm surge", ovvero l'innalzamento del livello del mare causato dalla pressione esercitata dal ciclone in mare. Il livello del mare è salito di almeno 4/5 metri e a questo bisogna aggiiungere le intense mareggiate con onde altissime.



È proprio il mare cinese quello che in questi minuti si sta letteralmente riversando su Hong Kong in perfetto stile tsunami : il mare sta invadendo la città trascinando via ciò che trova per le strade. Davvero impressionanti le immagini che giungono dal litorale di Hong Kong :