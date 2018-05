Maltempo: tornado si forma su Santhia', nel vercellese - LE FOTO

Tornado di bassa categoria nel vercellese oggi. Il vortice si è formato vicino Santhià. Le immagini.

Dopo le forti grandinate avvenute in Lombardia vi segnaliamo anche un altro forte temporale formatosi nel vercellese, il quale ha dato vita ad un tornado con cono ben visibile seppur molto sottile. Il vortice ha toccato terra divenendo quindi un tornado a tutti gli effetti ma fortunatamente pare non abbia provocato danni a cose o persone essendosi formato in campagna. Il tornado si è sviluppato nella zona di Santhià, nel vercellese. Eloquenti le immagini diffuse su Facebook :