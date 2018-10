Liguria: grandinata sconvolgente colpisce Alassio, situazione pesante nel ponente

La perturbazione atlantica accompagnata da aria piuttosto fresca in quota ha fatto sentire i suoi effetti anche in Liguria dove si sono abbattuti intense piogge, temporali e grandinate.

Una grandinata di entità eccezionale si è verificata nel primo pomeriggio ad Alassio, in provincia di Savona, dove le strade si sono trasformate in fiumi di acqua e grandine e tutto è stato ricoperto da uno spesso strato di ghiaccio che ha reso lo scenario apparentemente invernale, come avesse nevicato. In alcuni punti la grandine ha raggiunto addirittura i 30-40 centimetri, bloccando perfino le automobili.

Diverse le strade intasate e forte preoccupazione anche da parte degli agricoltori per i danni causati dall’eccezionale fenomeno atmosferico. La grandine ha interessato anche Albenga, seppur in maniera meno pesante rispetto ad Alassio.

Il maltempo ha colpito un pò tutta la riviera di ponente, con allagamenti e disagi al traffico. Forte temporale anche su Genova dove i vigili del fuoco hanno dovuto compiere diversi interventi a causa delle forti raffiche di vento.

Ecco un filmato girato ad Alassio durante l'impressionante grandinata attorno alle 14.