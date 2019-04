La giornata di PASQUETTA nel dettaglio: dove e quando potrebbe piovere?

Ci siamo! La giornata di Pasquetta che ha fatto impazzire gli addetti ai lavori (e non solo) sta per arrivare. Il tempo non sarà dei migliori, ma la pioggia dovrebbe farsi vedere solo nel pomeriggio e su alcune regioni.

Il forte vento di Scirocco che soffierà sul Mediterraneo trasporterà ingenti quantità di sabbia desertica dal Continente Africano; il cielo di conseguenza potrebbe apparire giallastro sulla nostra Penisola, con la pioggia anch'essa trasportatrice di sabbia.

Abbiamo accennato che non pioverà ovunque e per tutto il giorno...anzi, in mattinata potrebbe non piovere affatto. Ecco la situazione prevista in Italia tra le 8 e le 14 della giornata festiva:

Gli spazi asciutti saranno nettamente prevalenti sulle piogge. Queste si verificheranno attorno al mezzogiorno sulla Sicilia, il basso Tirreno e la Sardegna orientale, accompagnate da forti venti di Scirocco. Ovviamente, i mari attorno alle due Isole Maggiori saranno in cattive condizioni. Tempo ancora asciutto al nord anche se il cielo risulterà coperto/lattiginoso.

I giochi piovosi avranno inizio dal pomeriggio-sera soprattutto sui settori di Ponente come mostra la seconda mappa:

La pioggia inizierà a cadere sulla Sicilia, la Calabria, la Campania, sulla Sardegna e a seguire sul Lazio. Tra il pomeriggio e la serata la pioggia raggiungerà la Toscana e la Liguria e in serata anche il Piemonte e l'ovest della Lombardia.

Il tempo resterà asciutto solo sul nord-est, la Lombardia centro-settentrionale e l'alto Adriatico.

Tra la tarda serata e la notte la situazione in Italia sarà la seguente:

I rovesci avranno raggiunto tutto il settore di nord-ovest, l'Emilia Romagna e il basso Veneto; rovesci anche sulla Sardegna e sulla Toscana, pioggia anche sul medio e alto Adriatico, piovaschi sul restante centro-sud peninsulare e tempo asciutto sulla Sicilia. Rotazione del vento a Libeccio sul Tirreno e mari molto mossi.

Visualizza le previsioni dettagliate per la tua città:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

Altre località: www.meteolive.it