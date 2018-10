Il MALTEMPO di GIOVEDI 11 nel dettaglio

Un'intensa perturbazione atlantica aggancerà la goccia fredda presente sul Mediterraneo occidentale, sparandola verso nord-est con un intenso flusso meridionale.

La dinamica attualmente inquadrata dalle elaborazioni per giovedì 11 ottobre promette molta pioggia soprattutto per il settore di nord-ovest e l'alto Tirreno; la pioggia su queste regioni è necessaria, sperando che non si passi dal nulla al troppo in una manciata di ore.

La prima mappa mostra la sommatoria delle piogge attese sull'Italia tra le 00 e le 6 di giovedì 11 ottobre . Si notano rovesci molto forti sulla Liguria e sul Piemonte centro-occidentale. Rovesci intensi anche tra la Corsica, il nord della Sardegna, l'arcipelago Toscano e le coste dell'alto Tirreno, per il resto tempo asciutto.

Tra le 6 e le 12 della giornata medesima , il fronte farà qualche passo avanti, ma il maltempo seguiterà a colpire il nord-ovest e le regioni del medio e alto Tirreno con rovesci o temporali di intensità notevole.

Convolta anche la Sardegna orientale, mentre sul resto d'Italia il tempo seguiterà ad essere asciutto e molto mite stante l'azione dei venti di Scirocco.

Tra le 14 e le 20 della giornata in parola (terza mappa), il settore di nord-ovest inizierà a liberarsi dalle piogge eccetto il nord della Lombardia.

I rovesci più intensi colpiranno il centro, in modo particolare il Lazio. In serata arriverà qualche pioggia anche sulla Campania e l'est della Sicilia, per il resto il tempo resterà asciutto.

Per ulteriori informazioni seguite i prossimi aggiornamenti.

Se metti "Mi piace" sulla nostra pagina Facebook riceverai i nostri aggiornamenti meteo direttamente sulla tua bacheca di Facebook e potrai interagire con tutti gli altri nostri fan: https://www.facebook.com/MeteoLive