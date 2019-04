Freddo e maltempo al nord: belle nevicate sulle Alpi, video da Zambla Alta

Il maltempo non accenna a placarsi sulla nostra penisola grazie alla riapertura della tanto sospirata "porta atlantica" che ha permesso il ritorno delle piogge dopo tanta siccità nel trimestre invernale. L'avvio di primavera si sta mostrando decisamente freddo e perturbato ma da un certo punto di vista è assolutamente lecito e normale e soprattutto fondamentale per le riserve idriche del territorio italiano.

Proprio in queste ultime ore sta facendo il suo ingresso un nuovo nocciolo freddo in alta quota sulle regioni del nord, il quale sta causando un nuovo deciso peggioramento del tempo. Piove su diverse aree del settentrione, specie tra Liguria, Emilia e Lombardia, ed il clima si presenta decisamente freddo. Grazie al netto calo delle temperature avvenuto in nottata, a seguito dell'ingresso di aria più fredda dalla Francia, la quota neve è scesa sin sotto i 900 metri su gran parte del nord-ovest. I fiocchi bianchi hanno fatto la loro comparsa sino in alta collina tra Piemonte e Lombardia, mentre nevica in Appennino oltre i 1300-1500 metri.

Una splendida nevicata è in atto sui rilievi lombardi : fantastico questo video che arriva dal bergamasco, precisamente da Zambla Alta situata a 1.300m di altitudine: