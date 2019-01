BUFERE di NEVE e PRIMAVERA: due mondi diversi tra nord e sud delle Alpi!

Incredibile situazione meteo quella che hanno vissuto e stanno ancora vivendo i due versanti alpini in queste ore . Nella giornata di domenica un fronte caldo ha abbordato le Alpi da nord.



Quando arriva un fronte caldo, nonostante il baluardo alpino, la massa d'aria umida che vi è associata riesce a coinvolgere anche vallate relativamente più a sud, andando a determinare deboli nevicate da addolcimento, sempre che le temperature in quota lo consentano, altrimenti si verifica addirittura qualche episodio di gelicidio, come accaduto in Valsugana in Trentino.



E' il momento in cui però oltralpe si alza notevolmente la quota neve perché la tenuta del cuscino li è molto più modesta che in alcune vallate incassate e dunque fredde dell'area dolomitica.



Passato il fronte caldo le precipitazioni sui versanti sud cessano, mentre riprendono a nord con l'arrivo del fronte freddo, che abbassa nuovamente il limite della neve favorendo un rimescolamento della massa d'aria. La neve del fronte freddo passa solo per pochi km oltre la catena alpina, così come sta avvenendo in queste ore, più a sud si rimette a soffiare turbolento il favonio.



Ecco allora che in Valpadana si gode di una splendida giornata di sole ma con vento turbolento ed inizialmente tiepido da nord, avvicinandosi alle Alpi il vento ripulisce il cielo dalle nubi residue intervenute con il fronte caldo, mentre giungendo nelle vallate di confine torna a nevicare con effetto bufera appena a nord dell'arco alpino.



Le immagini documentano tutto il passaggio tra i due versanti: dalla bufera austriaca, alla neve moderata engadinese di St.Moritz, dove però parte dell'umidità si è già persa per strada, alla spruzzata rimasta a terra a Villabassa in Alto Adige in Pusteria e infine sino al sereno della Brianza con vista su Grigna e Resegone e muro del foehn visibile in lontananza.



Un abisso insomma...