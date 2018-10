Affondo PERTURBATO più incisivo per il week-end 27-28 ottobre

L'aria fredda in arrivo per l'inizio della prossima settimana ci spingerà verso un autunno vero, ma ancora non riuscirà a scalfire del tutto il dominio dell'anticiclone.



Scrivevamo però già da ieri che questo potrebbe risultare solo il primo tassello di un puzzle del tutto nuovo, destinato a modificare gradualmente l'assetto barico sull'Europa.



L'idea è infatti quella che entro l'ultimo fine settimana di ottobre piombi su di noi un affondo perturbato ben più massiccio , caratterizzato dalla presenza di una massa d'aria fredda ben più rilevante di quella che ci coinvolgerà in parte tra lunedì 22 e mercoledì 24 ottobre.



L'affondo colpirà questa volta in modo molto più deciso il nostro Paese , raggiungendoci da nord e potrebbe anche scavare al suolo una depressione importante, in grado di dispensare maltempo su molte regioni.



La media degli scenari del modello americano spinge convintamente verso questa soluzione ma è ovvio porsi sempre qualche interrogativo: quanto è attendibile questo scenario alla luce dell'esperienza? Siamo intorno al 30-35%, trattandosi di una previsione a più di 7 giorni di distanza.



L'insistenza comunque nel voler "limare" il dominio anticiclonico si conferma anche oggi nelle mappe previsionali, un segnale che forse la stagione potrà prendere un'altra piega, concedendoci anche quei ricambi d'aria necessari ad una vita più salutare, specialmente per chi vive nelle grandi aree urbane.