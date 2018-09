Meteo a 15 giorni: l'autunno spinge sull'acceleratore

Prove generali d'autunno.

L'affondo freddo di fine settembre lascerà in eredità una circolazione depressionaria sul nostro meridione, in grado di determinare piogge e temporali.



Subito dopo, e saremo ai primi d'ottobre, il modello americano conferma l'affondo di una saccatura ad ovest del Continente che finirà forse per determinare un'ondata di maltempo abbastanza severa su gran parte del nostro Paese, a partire dal nord-ovest.



In pratica dal 2 al 4 ottobre la ferita depressionaria sarebbe presente a tutte le quote, con un minimo al suolo anche abbastanza profondo; successivamente dalla saccatura si isolerebbe un nocciolo freddo appena ad ovest dell'Italia ma ancora in grado di influenzarne il tempo.



In pratica sarebbe finita la lunga fase dominata dall'anticiclone e ne comincerebbe una più prettamente autunnale votata a quella dinamicità che sembra andata perduta ormai da settimane.



Da notare anche il grande accumulo di aria fredda nell'area polare, un segnale di cambiamento stagionale inequivocabile.



SINTESI PREVISIONALE da sabato 29 settembre a sabato 6 ottobre:

sabato 29 settembre: moderato maltempo sul meridione con precipitazioni sparse, specie su basso Adriatico, regioni joniche. Nuvolaglia anche al centro, specie su Lazio ed Abruzzo, ma senza fenomeni, bello altrove. Sempre relativamente fresco.



domenica 30 settembre: residue condizioni di instabilità al sud con alcuni temporali ancora possibili, bel tempo altrove, più mite.



lunedì 1 ottobre: generale variabilità su tutto il Paese, qualche rovescio possibile su isole maggiori, Calabria tirrenica, Liguria, Toscana, temperature in lieve calo.



martedì 2 ottobre e mercoledì 3 ottobre: peggiora al nord-ovest, Sardegna, Toscana, poi anche resto del nord e restanti regioni centrali tirreniche con piogge e temporali, anche forti, sensibile rinforzo dei venti meridionali. Altrove parzialmente nuvoloso, clima molto mite al sud, fresco altrove, anche freddino al nord-ovest.



giovedì 4 e venerdì 5 ottobre: ancora moderato maltempo su Sardegna, nord-ovest, regioni centrali tirreniche, a tratti anche su Campania, Veneto, ovest Sicilia, variabile ma asciutto altrove. Clima mite.



sabato 6 ottobre: tendenza a miglioramento.