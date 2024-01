Ultimissime meteo: spruzzata di NEVE in pianura al nord mercoledì 13, poi FREDDO temporaneo nel week-end 20-21 gennaio?

Botta e risposta tra freddo artico e aria mite di matrice nord africana. Potrebbe succedere davvero di tutto nell’arco di una settimana: prima un moderato afflusso di aria fredda al nord tra domenica 14 e martedì 17 gennaio, poi la svolta da ovest con l’inserimento di una depressione atlantica, accompagnata da aria umida e mite:

Quest’aria umida scorrerebbe su uno strato d’aria fredda ancora presente in Valpadana, favorendo la possibile caduta di neve per qualche ora, specie sulla Lombardia, il basso Piemonte, l’Appennino ligure, il basso Trentino, l’alto Veneto e l’alto Friuli, una spruzzata ma sufficiente per farsi notare:

Vediamo anche la mappa delle precipitazioni previste tra le 10 e le 13 di mercoledì 17 gennaio:

Subito dopo le correnti vireranno gradualmente a nord-ovest, andando a catturare una parte di quel freddo presente nel nord Europa e spingendolo sull’Italia nel week-end 20-21 gennaio con risvolti addirittura nevosi a quote molto basse sul versante appenninico del medio e del basso Adriatico (un’ipotesi un po’ estrema ma tant’è) questa la mappa termica prevista dal modello europeo per sabato 20 gennaio:

Il punto è che l’azione nasce da un potente rinforzo delle correnti da ovest, che puntano a rinforzare l’alta pressione e questa, nel suo movimento orario, spinge temporaneamente l’aria gelida proprio in direzione del nostro Paese, soprattutto in Adriatico. Una fase breve ma intensa secondo due dei principali modelli (l’europeo e il canadese) mentre l’americano non considera al momento l’ipotesi plausibile.

Subito dopo, da lunedì 22 ecco la spinta sempre più veemente dell’aria mite da ovest, che potrebbe anche significare l’avvento dell’anticiclone per alcuni giorni e dunque un ripristino di condizioni soleggiate con temperature in rialzo fin sopra la norma.

Seguite comunque gli aggiornamenti!