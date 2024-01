NEBBIA che GELA in Valpadana

La nebbia è presente stamane tra il basso Piemonte e la bassa Lombardia, non è molto estesa ma riesce a spingersi anche alle porte di Milano, mentre Pavia ne è pienamente avvolta dalla notte scorsa, così come tutta la Lomellina.

Sotto la nebbia (ma anche al di fuori in queste prime ore) il termometro è sotto lo zero e questo favorisce la formazione di brina, galaverna sugli alberi e persino qualche locale episodio di nevischio dalla nebbia. La situazione dovrebbe mantenersi stazionaria sino al tardo mattino per poi lasciare spazio ad un po’ di sole ovunque.

In serata è previsto l’arrivo di strati nuvolosi bassi dalla Liguria e dall’Emilia-Romagna in estensione a quasi tutto il catino padano e questo limiterà la formazione di nebbia vera e propria. La copertura nuvolosa bassa inibirà molto anche le gelate.