Piccola chance di NEVE in pianura al nord per mercoledì 17 gennaio prima della scaldata

In un gennaio che prenderà una piega decisamente mite durante la sua seconda metà, spicca una residua possibilità per il settentrione di ricevere una breve nevicata per mercoledì 17 gennaio.

La possibilità nasce da un ultimo richiamo di aria fredda da est tra lunedì 15 e mercoledì 16 gennaio, che precederà l’inserimento di un primo fronte da ovest accompagnato da correnti molto miti da sud ovest, anche se umide.

Vediamo allora prima il rientro freddo da est a 1500m:

Ed ecco la sovrapposizione con l’aria umida in arrivo da sud ovest per mercoledì 17 gennaio:

Il passaggio del fronte sarà molto rapido e la componente occidentale renderebbe molto deboli le precipitazioni, anche se qualche modello, segnatamente quello americano, vede qualche momento nevoso nelle prime ore del mattino del 17, soprattutto in Lombardia e nel fondovalle dell’Adige (probabilità 30%):

Poi le temperature saliranno repentinamente ed addio neve, non solo in pianura. Bruttissima la carta prevista tra l’altro per il 20 gennaio, in cui la sfuriata della corrente a getto da ovest, andrebbe a sospingere l’alta pressione verso di noi in un letto di correnti molto miti che spazzerebbero via anche il lago gelido presente sull’Europa orientale: