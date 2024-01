Il MALTEMPO abbandona l’Italia, ma attenzione a NEBBIA e GELO

Veleggia abbastanza spedita verso sud la depressione che nelle ultime 36-48 ore ha dato luogo a maltempo segnatamente sulle Isole e al meridione. Oggi sarà ancora in grado di arrecare rovesci sulla Sicilia e le aree estreme, ma la situazione tenderà a migliorare anche qui. Nel frattempo l’alta pressione dall’Europa centro-settentrionale si è estesa al centro-nord della nostra Penisola. Ecco l’immagine satellitare in movimento che mostra la situazione di questa mattina sul nostro Continente:

A parte il sud della Sardegna, la Sicilia e le aree estreme, il tempo sull’Italia questa mattina si presenta abbastanza buono. Sono già presenti alcune nebbie sulle pianure del nord associate a temperature sottozero con gelate.

L’alta pressione non dovrebbe durare molto. La prima mappa mostra il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di venerdi 12 gennaio (rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole)

Ecco i rovesci residui sulla Sicilia e sulle estreme regioni meridionali. Un po’ di nubi sparse anche tra il medio Adriatico e le aree interne del centro-sud, ma senza fenomeni. Nebbie in intensificazione sulle pianure del nord, anche di tipo congelante, che in alcuni casi potrebbero persistere per gran parte della giornata con fenomeni di galaverna. Su tutte le altre regioni tempo soleggiato e meno freddo.

Sul fronte termico, queste sono le temperature attese in Italia alle ore 14 di oggi pomeriggio:

Temperature basse sulle pianure del nord. In caso di nebbia i valori saliranno di poco sopra lo zero. Freddo anche nelle aree interne del centro-sud, più mite sulle Isole con punte di 14-16°.

Infine, questo è il soleggiamento atteso in Italia nell’arco della giornata di domani, sabato 13 gennaio, sempre tra le 8 e le 16:

Fitte nebbie anche congelanti sulle pianure del nord. Non si escludono episodi di neve chimica e galaverna. Sul resto d’Italia tempo abbastanza buono a parte nubi sparse sulla Sardegna e al sud senza conseguenze, temperature stabili, molto freddo sotto nebbia sulle pianure del nord.

