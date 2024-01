Ancora FREDDO e MALTEMPO sull’Italia, ma l’alta pressione INCOMBE

Questa mattina vi mostriamo la riflettività del radar per vedere dove sta piovendo al momento in Italia:

Sono presenti rovesci abbastanza consistenti tra la Corsica e la Sardegna centro-settentrionale. Altri rovesci sono attivi tra la Sicilia orientale e il settore ionico, unitamente a piovaschi sparsi sul restante meridione e il medio Adriatico. Sul resto d’Italia il tempo è asciutto, ma freddo specie al nord dove abbiamo valori anche al di sotto dello zero.

La perturbazione che sta interessando le Isole e il meridione si sposterà lentamente verso sud ed alla fine della giornata di domani, venerdi 12 gennaio, dovrebbe uscire dalla sfera di influenza italiana, stante il ritorno di un po’ di alta pressione sul nostro Paese.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni previste sul nostro Paese fino alle 7 di domani mattina, venerdi 12 gennaio:

Maltempo sulla Sardegna, specie i settori orientali, con piogge e rovesci anche forti. Maltempo anche in prossimità della Sicilia e del settore ionico con rovesci altrettanto forti. Sul restante meridione piovaschi sparsi e qualche fiocco di neve in Appennino che si allungherà fino al medio versante adriatico, per il resto tempo soleggiato a parte nubi residue sull’estremo nord-ovest, in via di attenuazione.

Ancora freddo al nord, versante adriatico ed aree interne del centro anche se le temperature saranno in lieve aumento rispetto alla giornata di ieri. Ecco i valori attesi in Italia alle ore 14 di oggi pomeriggio:

Freddo sulle pianure del nord con valori quasi ovunque sotto i 10°. Freddo anche nelle aree interne del centro e sul medio-alto Adriatico. Più mite il clima al sud e sulle Isole con punte di 14-15°.

Infine, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco della giornata di domani, venerdi 12 gennaio:

Rovesci residui tra il sud della Sardegna, la Sicilia e il sud della Calabria, ma con tendenza a miglioramento nell’arco della giornata, per il resto tempo soleggiato e temperature in aumento.

