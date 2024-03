Accidenti che MAPPE! Tutta la PIOGGIA sino a giovedì 14 marzo, da non credere!

Gran parte d’Italia colpita da perturbazioni in serie come se fossimo in pieno novembre o anche in aprile, ma più difficilmente a fine inverno. Colpite soprattutto le regioni tirreniche e settentrionali, meno le adriatiche e il meridione, con la Sicilia che vedrà purtroppo solo le briciole.

Abbiamo scelto di mostrarvi tutte le mappe pioggia più significative tratte dal modello europeo da qui a giovedì 14 marzo, cominciamo con il fronte tra venerdì 8 e sabato 9 mattina:

I fenomeni più significativi sono attesi come ben vedete sul versante occidentale, mentre nel pomeriggio trasleranno sul nord-est ma seguiteranno ancora a coinvolgere il medio Tirreno:

E’ già pronta però quella successiva, molto più intensa tra nord e centro, entrerà nella notte su domenica 10 marzo, eccola:

Notate le abbondanti nevicate su ovest Alpi sino a 800-1000m in graduale estensione e poi trasferimento verso est e le piogge estese sino al centro Italia:

Nel pomeriggio e nella serata di domenica i fenomeni si distribuiranno ancora tra il nord-est e le regioni centrali:

Lunedì 11 marzo altra debole perturbazione in transito che finirà per coinvolgere soprattutto il centro-sud, interessando solo per qualche ora e marginalmente il settentrione, come vediamo qui sotto:

Ed anche per martedì 12 e mercoledì 13 marzo un po’ di instabilità si rinnoverà al centro e al sud con rovesci sparsi nelle ore pomeridiane. Il tutto in un contesto termico relativamente mite, sempre con valori superiori alle medie del periodo.

Ma non finisce qui: giovedì 14 marzo, sempre secondo il modello europeo, colpirà gran parte d’Italia a partire da ovest con un altro carico di piogge, temporali e nevicate sulle Alpi oltre i 1400-1500m, questa volta forse ci sarà spazio per un maggiore coinvolgimento della Sicilia entro venerdì 15. Può bastare?

Seguite gli aggiornamenti!