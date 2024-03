Meteo: caldo-fresco-caldo, Aprile parte forte

Tra poco più di 24 ore comincerà ufficialmente il secondo mese della primavera astronomica, un mese di Aprile che sembra possa rivelarsi davvero molto turbolento, esattamente come il mese di Marzo. Basterà solo la prima settimana di Aprile per farci capire le intenzioni del mese e della sua notevole dinamicità, visto che andremo incontro ad importanti sbalzi di temperatura nell’arco di soli 7 giorni.

Ricordiamo che al momento stiamo vivendo la prima ondata di caldo della nuova stagione, soprattutto sulle regioni del Sud, dove la colonnina di mercurio ha già raggiunto e superato i 25 ° su tante città. L’apice del caldo è atteso tra Pasqua e Pasquetta, con temperature localmente addirittura superiori ai 30 ° tra Puglia, Sicilia, e Calabria, ma le temperature molto miti raggiungeranno anche le regioni centrali e in parte la Val Padana orientale. Nel frattempo, però, avremo a che fare anche con delle piogge e dei forti temporali, principalmente al Nord nella giornata di Pasqua e poi anche sulle regioni centrali a Pasquetta.

Passata questa ondata di maltempo, responsabile anche dell’avvezione calda subtropicale, sul meridione avremo un calo consistente delle temperature grazie all’arrivo di aria più fresca da ovest. Tra il 2 e il 4 Aprile ci aspettiamo un sensibile calo termico su tutta Italia, anche di oltre 10 o addirittura 12 ° su tutto lo stivale. Questo calo termico sarà determinante per rientrare quantomeno nelle medie del periodo e, per quanto riguarda il Centro-Nord, scendere di un paio di gradi al di sotto di queste medie.

Tuttavia, potrebbe risultare solamente un breve ritorno alla normalità, considerando che tutti i centri di calcolo concordano sul ritorno dell’anticiclone subtropicale già dal 5 Aprile. In effetti, diventa sempre più probabile la prima ondata di caldo di Aprile, che rischia di rivelarsi addirittura più intensa di quella in azione in queste ore sul meridione.

Il promontorio subtropicale potrebbe estendersi su tutta Italia e fiondarsi addirittura sull’Europa centro-orientale, determinando un nuovo clamoroso aumento delle temperature con valori da record su vaste aree dell’Europa centrale ma anche sulla nostra penisola. Davvero impressionanti le anomalie previste dal modello europeo ECMWF, che ci mostra temperature di almeno 18 o 20 ° superiori alle tipiche medie stagionali su tanti territori dell’Europa centrale.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Domenica 31 marzo: Pasqua con piogge al nord, piovaschi sabbiosi su Toscana, Marche, Umbria, altrove cieli lattiginosi e vento di scirocco. Temperature quasi estive al sud.

Lunedì 1 Aprile: Continua il maltempo al nord, specie sul Nordest. Temporali dal pomeriggio anche sul centro Italia, entro sera fenomeni anche su Puglia e Campania. Caldo anomalo al sud.

Martedì 2 Aprile: isolati fenomeni su Triveneto e Appennino, stabile altrove e temperature in calo.

Mercoledì 3 Aprile: possibile altro veloce guasto su nord e centro Italia per via di un veloce fronte da ovest. Temperature stazionarie.

Giovedì 4 Aprile: isolati fenomeni sulle regioni centrali, nel complesso tempo stabile. Temperature stazionarie.

Venerdì 5 Aprile: nel complesso stabile, possibile ritorno dell’anticiclone africano.

Di seguito le piogge cumulate fino al 5 aprile:

Sabato 6 Aprile: anticiclone africano su tutta Italia e temperature in forte aumento.

