PASQUA e PASQUETTA tra CALDO e MALTEMPO

La Santa Pasqua si presenterà quest’anno con un’Italia meteorologicamente divisa in due. Vediamo subito l’immagine satellitare in movimento in quanto la situazione si presenta molto complessa.

Tutta l’Europa centro-occidentale è tra le grinfie di una vasta circolazione ciclonica che come vedete fa ruotare i sistemi nuvolosi. La nostra Penisola è interessata da forti correnti meridionali che portano corpi nuvolosi a più riprese verso il nord e la Toscana, dove abbiamo maltempo a fasi alterne. Il meridione è invece interessato dal richiamo caldo africano e presenta temperature davvero eccezionali per il periodo. La perturbazione che vedete sulla Spagna interesserà l’Italia tra la serata odierna e la giornata di Pasquetta, lasciando però indenne il meridione che seguiterà ad avere temperature molto elevate per il periodo.

Passiamo ora alle precipitazioni. La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle 8 di domani mattina, Pasquetta:

La giornata odierna vedrà piogge al mattino su quasi tutto il nord, ad eccezione forse dell’Emilia Romagna. Nel pomeriggio avremo una tregua, ma in serata un nuovo e più intenso peggioramento inizierà a coinvolgere il nord-ovest con piogge anche intense e rovesci. Tra la notte e la prima mattinata di domani verrà coinvolto tutto il nord e la Toscana; sulle altre regioni cieli velati o lattiginosi per sabbia in sospensione e temperature molto elevate al meridione. In Sicilia si potrebbero superare i 30°. Attenzione ai forti venti di Scirocco, in rotazione a Libeccio nella giornata di domani, con i bacini occidentali in condizioni non ottimali.

Passiamo ora alla restante giornata di Pasquetta. Ecco la sommatoria delle precipitazioni che avremo in Italia:

Maltempo al nord, specie su Liguria ed aree montuose in genere, con rovesci anche intensi. Fenomeni meno intensi sulla pianure e sulla Romagna. Piogge anche su Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna nord-occidentale fino al arrivare alla Campania. Sul resto del meridione cieli ancora lattiginosi per sabbia in sospensione e temperature fortemente anomale, con punte superiori a 30° sulle regioni estreme.