Spunta un’altra ondata di caldo per l’Italia ad Aprile

Da poche ore è cominciata la prima vera ondata di caldo precoce di questa primavera, decisamente in anticipo sulla tabella di marcia. Le correnti calde subtropicali stanno sferzando tutta la nostra penisola, ma in maniera particolare il sud dove già su tante località sono stati superati i 27 o i 28 °. Il caldo, inoltre, è accompagnato da venti sostenuti e turbolenti di scirocco che stanno sferzando gran parte del centro-sud e, in aggiunta, c’è anche tanta polvere sahariana proveniente direttamente dal deserto algerino.

Tuttavia, siamo ancora all’apice di questa ondata di calore, che sarà ancor più importante tra Pasqua e Pasquetta, tanto che su diverse località del Sud Italia, soprattutto su Sicilia e Calabria, potremmo superare anche i 30 °, come se ci trovassimo in piena estate.

Questa ondata di caldo si attenuerà del tutto tra la sera di Pasquetta e martedì 2 Aprile, grazie all’arrivo di venti più secchi e freschi da ovest che garantiranno un ritorno alla normalità. Tuttavia, questa normalità rischia di durare davvero molto poco, a malapena due o tre giorni, considerando che già dal 5 Aprile potremmo nuovamente ritrovarci al di sotto del vasto promontorio subtropicale.

In effetti, al momento tutti i principali centri di calcolo sono concordi sul nuovo anticiclone su tutta Italia, con temperature addirittura ancor più elevate rispetto a quelle che potremmo registrare tra Pasqua e Pasquetta.

Il modello europeo ECMWF al momento mostra scenari davvero clamorosi ed estremi non solo per l’Italia, ma per gran parte dell’Europa, considerando che l’ondata di calore potrebbe arrivare addirittura alle porte dei paesi baltici e della Scandinavia.

Non a caso, le anomalie previste secondo il modello europeo sono davvero ragguardevoli e davvero esagerate, considerando che potremmo raggiungere quasi 20 ° di anomalia sull’Europa centrale fino a 10 o 12 ° al di sopra delle medie sulla nostra penisola. Anomalie del genere corrispondono ovviamente a temperature praticamente estive, anche oltre i 30 ° su tante città dell’Europa centrale e fino a 25-28 ° su buona parte della nostra penisola.