Pioggia e FREDDO anche ad inizio settimana, le ultimissime

Il ritorno dell’alta pressione sembra ormai inevitabile, ma fortunatamente non andrà a crearsi una configurazione coriacea e persistente, bensì il tutto evolverà secondo uno schema dinamico per il Mediterraneo, sebbene in assenza di masse d’aria molto fredde.

A breve irromperà una nuova perturbazione atlantica, precisamente tra giovedì e venerdì mattina, dopodiché l’alta pressione riporterà il Sole su buona parte dello Stivale. Il week-end, dunque, lo trascorreremo con tempo stabile e freddo, soprattutto di notte quando il rischio di brinate e gelate sarà molto alto su pianure e valli.

1 di 1 ‘

Ma nel caos barico che ci sarà tra Atlantico ed Europa ecco che un nuovo impulso instabile sarà spedito verso l’Italia proprio ad inizio prossima settimana. Si prospetta un veloce peggioramento su centro e sud, prevalentemente nella giornata di lunedì: assisteremo a qualche ora di pioggia, qualche isolato acquazzone e fiocchi di neve in montagna oltre i 1000 metri.

Il nord Italia, escludendo la Riviera di Levante, resterà quasi totalmente a secco di piogge.

Il modello americano GFS mostra una perturbazione un po’ più organizzata capace di regalare piogge sul Meridione e basso Adriatico anche nella giornata di martedì, ma questo dettaglio sarà chiarito nei prossimi editoriali.

Non sono previste al momento ondate di freddo degne di nota, in grado di spingere la quota neve in collina o addirittura in pianura. Nulla di tutto questo ci sarà nella seconda decade di gennaio.