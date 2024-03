Pasquetta tra caldo anomalo e maltempo, scampagnate a rischio su…

Le previsioni meteo per gli ultimi giorni di Marzo e i primi di Aprile continuano a confermare l’arrivo di movimenti decisamente estremi all’interno del Mediterraneo, sia per l’effetto del caldo subtropicale sia per nuove perturbazioni particolarmente intense provenienti dall’Atlantico.

Dopo il ciclone che attualmente sta interessando la nostra penisola, tornerà con prepotenza l’alta pressione subtropicale che invaderà soprattutto le regioni del centro e del sud a partire dal weekend di Pasqua. Non solo porterà stabilità ma anche un clamoroso aumento delle temperature. Tuttavia, non tutta l’Italia godrà di bel tempo e temperature molto miti; anzi, ci saranno alcune regioni che se la vedranno con rovesci e acquazzoni, anche forti temporali.

Potrebbe essere una Pasquetta bagnata soprattutto per le regioni del nord, dove affluiranno correnti più umide da sud sud-ovest, le quali porteranno nubi e precipitazioni, anche forti temporali, specie a ridosso dei monti. Secondo gli ultimi aggiornamenti di calcolo, sembra che la giornata di Pasquetta possa rivelarsi molto piovosa su Alto Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli e Liguria. Piogge possibili anche in Veneto, Toscana e fenomeni disorganizzati su Emilia Romagna e Marche.

Man mano che ci spostiamo verso sud, le condizioni meteo tenderanno a migliorare e i cieli diverranno via via sempre più sereni, sebbene possa arrivare qualche moderata raffica di scirocco. Inoltre, il divario termico tra nord e sud sarà davvero clamoroso, considerando che al nord avremo temperature comprese generalmente tra i 12 e i 18°C, mentre sul centro e soprattutto al sud potremo raggiungere temperature massime localmente vicine ai 28 o 30°C.