Caldo anomalo 31 Marzo – 1 Aprile, temperature estive su diverse regioni

Non ci sono più dubbi sull’arrivo della prima vera ondata di caldo anomala della stagione e dell’anno. Questa volta, il caldo ha deciso di anticipare le attese, mostrandosi addirittura nel finale di Marzo, quando l’anticiclone subtropicale sarà grande protagonista su mezza Italia.

Sia Pasqua che Pasquetta saranno caratterizzate da questo imponente anticiclone, alimentato da aria molto calda subtropicale, che farà impennare le temperature su tutto il sud e gran parte del Centro Italia. Solo il nord resterà ai margini del caldo nordafricano, in quanto sarà sovrastato da correnti più umide e instabili atlantiche che determineranno piogge e rovesci, anche forti temporali, sia a Pasqua che a Pasquetta. Nonostante ciò, avremo comunque temperature al Nord tra i 12 e i 20°C.

Ma le vere anomalie, davvero pesanti, saranno registrate al centro e al sud, dove la colonnina di mercurio rischia di superare abbondantemente i 25°C e localmente rischia addirittura di superare i 30°C, come se ci trovassimo praticamente tra fine maggio e giugno. Questa clamorosa impennata delle temperature sarà resa possibile da una forte depressione che tenderà a scivolare sul Marocco e l’Algeria occidentale, la quale innescherà a sua volta la risalita di aria molto calda dal deserto del Sahara verso la nostra penisola.

Dagli ultimi aggiornamenti sembra ormai confermato che arriveranno isoterme eccezionali per il mese di Marzo, ovvero valori vicino ai 20°C a circa 1500 m di altitudine in libera atmosfera. Temperature così elevate solitamente le riscontriamo durante le ondate di caldo in piena estate, figuriamoci osservarle a fine Marzo quanto possa risultare anomalo. Gli effetti di questa inversione calda saranno presenti non solo in alta quota, ma anche sulle pianure e sulle coste dove le temperature saliranno fino a 25-27°C su tantissime località del Sud e delle isole maggiori.

Nella giornata di Pasqua ci aspettiamo temperature massime fino a 25-28°C in Sardegna, altrettanto in Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata. Punte possibili di 30°C nelle aree interne di Sicilia e Calabria. Clima molto mite e quasi caldo anche sul versante Adriatico tra Molise, Abruzzo, Marche, Romagna dove le temperature saliranno anche attorno ai 24 o 25°C.

Anche Pasquetta non sarà da meno, considerando che tutto il Sud Italia sarà investito ancora da questo alito tiepido subtropicale che farà salire le temperature attorno ai 28, 30°C su tante località interne della Sicilia e della Calabria, localmente anche in Puglia. I venti, a tratti moderati di scirocco, contribuiranno alla salita delle temperature sul Meridione, mentre man mano che ci spostiamo verso nord le temperature andranno pian piano scendendo.