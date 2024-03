MALTEMPO in azione su gran parte d’Italia!

Maltempo sull’Italia, atto secondo. La prima perturbazione che ha interessato l’Italia nella giornata di ieri è stata seguita da un secondo e più intenso fronte che al momento sta determinando maltempo su diversi settori del nord e del centro. Vi mostriamo la riflettività del radar per vedere le aree attualmente interessate dalle precipitazioni:

Le piogge più intense insistono sul nord-ovest, l’alto-medio Tirreno e la Sardegna orientale. Ci sono nevicate sulle Alpi a quote anche basse sull’angolo nord-occidentale. Nel corso della giornata la perturbazione si sposterà verso levante interessando molte regioni della nostra Penisola con piogge sparse e rovesci. Il fronte è seguito da condizioni di instabilità con venti forti e rovesci che interesseranno alcune regioni nella giornata di giovedi 28 marzo.

Facciamo parlare le mappe. La prima mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle 7 di domani mattina, giovedi 28 marzo:

Maltempo su molte aree dell’Italia, segnatamente al nord, lungo il versante tirrenico e nelle aree interne con piogge e rovesci sparsi anche intensi. Quota neve in rialzo sulle Alpi oltre i 1100 metri sulla parte occidentale e 1400-1500 metri sul settore centro-orientale. Fenomeni meno probabili all’estremo sud e sulla Sicilia. Venti forti in rotazione a Libeccio e mari in crescita specie sui settori di ponente.

Sul fronte termico, queste sono le temperature attese in Italia alle ore 14 di oggi pomeriggio:

Valori abbastanza freschi al nord e al centro, più freddi nelle aree interne dell’Italia centrale. Temperature molto miti solo all’estremo sud con punte di 24-25°.

Infine, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’intera giornata di domani, giovedi 28 marzo:

Da segnalare i forti venti di Libeccio che agiranno sui mari italiani con rischio di mareggiate sul Mar Ligure, il Tirreno ed i bacini prospicienti la Sardegna. Rovesci saranno possibili sulla Riviera di Levante, su quasi tutto il Tirreno, le aree interne, il settore prealpino centro-orientale e la Sardegna occidentale. Su tutte le altre regioni tempo asciutto e molto mite.