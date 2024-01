Incredibile MOLE di GELO su gran parte d’Europa la settimana prossima…e l’Italia?

La prossima settimana il nostro Continente vedrà una situazione meteorologica davvero singolare. Prima di passare alla nostra analisi, facciamo una doverosa premessa: tali mappe e le previsioni indicate, pur avendo una validità scientifica poichè effettivamente elaborate da potenti computer che eseguono miliardi di calcoli fisico-matematici basati anche su statistiche climatologiche, riteniamo non siano di utilità per programmare attività importanti.

Il prestigioso centro di calcolo ECMWF ha elaborato le previsioni per la settimana prossima tra lunedi 15 e domenica 21 gennaio. Sono emerse cose molto interessanti. La prima mappa mostra le anomalie di temperatura previste in Europa per il lasso temporale sopra menzionato:

Avremo un Continente Europeo letteralmente diviso in due. A nord della linea rossa un sotto media termico quasi da primato, con punte tra i 12 ed i 15° inferiori alla media in sede scandinava. In altre parole, condizioni di GELO quasi estremo.

A sud della linea rossa cambierà invece tutto. Avremo tanta mitezza che sull’Italia viene al momento valutata tra i 2 ed i 3° sopra media al nord e 5-6° sopra media al centro e al meridione.

Sul fronte delle precipitazioni, queste sono le anomalie previste sempre per nel suddetto lasso temporale compreso tra il 15 e il 21 gennaio:

Per ciò che concerne l’Italia, si prevede un quadro pluviometrico sotto norma sul settore centro-meridionale della Penisola e sulle Isole. Un lieve surplus pluviometrico sarà invece probabile su alcuni settori dell’Italia settentrionale.

