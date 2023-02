Meteo week-end: dove punterà il MALTEMPO?

Durante il prossimo fine settimana, la depressione che danzerà nei pressi della Sardegna per diversi giorni, si sposterà in maniera decisa verso il nostro meridione. Di conseguenza, il tempo al nord e al centro dovrebbe migliorare anche se avremo sempre condizioni di variabilità in quanto non subentreranno alte pressioni.

La prima mappa è l'analisi sinottica attesa in Italia per le ore centrali di sabato 4 marzo:

Notiamo ancora il fusso atlantico bloccato da un anticiclone disteso dalle Isole Britanniche all'Islanda...un vero e proprio muro per le correnti miti oceaniche.

La depressione responsabile del maltempo italico migrerà in direzione dello Ionio. Il tempo di conseguenza migliorerà al nord e al centro con la cessazione delle piogge ed un aumento delle temperature. Al meridione e sulla Sicilia la situazione resterà invece perturbata, con piogge e nevicate in Appennino oltre i 1000-1200 metri. Temperature nel complesso non eccessivamente fredde, specie al nord e sul Tirreno.

Questa invece è la tendenza del tempo per domenica 5 marzo:

La depressione si sposterà verso la Grecia e la Turchia, determinando un miglioramento del tempo anche al sud. L'Italia resterà inserita in un corridoio di correnti fresche da nord-ovest che determineranno una certa variabilità, ma senza precipitazioni importanti, sotto l'egida di temperature abbastanza gradevoli.

