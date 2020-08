Fine settimana TURBOLENTO al nord e al centro, ancora CALDO al sud

Eccoci giunti al fine settimana della "rottura estiva". Le mappe a nostra disposizione confermano l'ingresso di un'intensa perturbazione collegata ad una vasta e spigolosa saccatura.

Come abbiamo già anticipato, i temporali e il fresco arriveranno in modo abbastanza agevole al nord e al centro, mentre il meridione e la Sicilia dovranno aspettare probabilmente l'inizio della settimana prossima per liberarsi dalla calura.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di sabato 29 agosto:

Segnaliamo la possibilità di temporali molto forti con cumulate piovose elevate tra l'alto Piemonte e l'alta Lombardia. Rovesci e temporali impegneranno comunque tutto il settentrione ad eccezione forse del Cuneese e la Romagna.

I temporali guadagneranno terreno verso la Toscana tra il pomeriggio e la serata, mentre sul resto d'Italia il tempo seguiterà ad essere bello.

Temperature in calo al nord, stazionarie al centro e al meridione dove il caldo risulterà ancora fastidioso.

Passiamo alla giornata di domenica 30 agosto. Ecco le piogge attese in Italia:

Oltre alle regioni settentrionali i fenomeni abbracceranno la Toscana, l'Umbria, il Lazio e parte della Campania. Piovaschi si attiveranno anche sulla Sardegna sotto l'impeto di forti correnti di Maestrale. Sul resto del meridione e sulla Sicilia ancora nessun cambiamento con tempo stabile e soleggiato.

Temperature in forte calo al nord, al centro e sulla Campania, ancora caldo al meridione e in Sicilia.

