Ti segnaliamo: oggi l'aria piÃ¹ INQUINATA si trova...

L'alta pressione, seppure in attenuazione, determina ancora il ristagno delle sostanze inquinanti in prossimità del suolo. In tutta l'Italia la qualità dell'aria di conseguenza non è buona, anche se i massimi di inquinamento si hanno su alcune aree della Pianura Padana.

Ecco la mappa della qualità dell'aria in Italia nella giornata odierna, martedi 21 febbraio:

L'area più inquinata oggi è il triangolo Verona - Padova e Rovigo, dove la qualità dell'aria è molto insalubre. Aria insalubre anche nel Milanese ed in misura minore nel Torinese. Qualità dell'aria leggermente migliore invece nel basso Piemonte.

Sul resto d'Italia condizioni sfavorevoli dove vedete il colore tendente all'arancione, discreta invece altrove.

