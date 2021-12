Il FREDDO non molla la presa: temperature SOTTO MEDIA fino a Natale?

Dopo diverse settimane dominate dal freddo e dal maltempo si prospetta un periodo più stabile ma...sempre freddo! Il netto stravolgimento barico atteso con l'inizio della prossima settimana in Europa, già discusso in questo articolo, porterà l'anticiclone tra Italia ed Europa occidentale per oltre una settimana!

La presenza di un vasto campo di alta pressione dinamica tra l'Atlantico e l'Europa occidentale sbarra totalmente la strada alle perturbazioni nord atlantiche mentre apre le porte al freddo dell'est Europa: sarà proprio quest'ultimo a lambire la nostra penisola e a regalare ancora giornate fredde, seppur quasi sempre stabili.

Le correnti fredde dell'est Europa riusciranno ad approcciare le regioni adriatiche ed il sud soprattutto a partire da mercoledì prossimo, portando instabilità molto blanda e intermittente grazie alla notevole stabilità dell'aria (grazie all'anticiclone che comunque avvolgerà tutta la penisola).

Insomma possiamo affermare, ormai con un certo grado di certezza, che da lunedì si aprirà un periodo nettamente più secco ma contemporaneamente freddo o addirittura più freddo di quello attuale.

Di seguito il periodo sotto media atteso nel corso della prossima settimana, soprattutto al sud:



Saranno soprattutto le regioni del sud a fare i conti con un lungo periodo con temperature sotto le medie del periodo, sia in quota che al suolo.

Al nord avremo giornate caratterizzate da irraggiamento e inversioni termiche che porteranno le temperature in quota ad essere più alte di quelle presenti in pianura o nelle valli.

Di seguito le temperature sotto media a 1500 metri tra 17 e 18 dicembre: valori sotto media fino a 2 o 3°C al sud, mentre avremo valori in media o leggermente superiori al nord.

Difatti all'altezza di circa 1500 metri non sono previste anomalie negative al nord, come ovvio che sia in presenza di un anticiclone. Discorso diverso invece sarà alle basse quote e in pianura, dove avremo temperature spesso basse o gelide (nelle ore notturne). Il freddo, inoltre, sarà accentuato dalla presenza delle nebbie in pianura Padana, pronte a rendere fredde anche le ore centrali delle giornate.

L'anomalia negativa di temperatura (ovvero la presenza di temperature inferiori alle medie del periodo) potrebbe protrarsi addirittura sino alla terza decade di dicembre. Il freddo, in poche parole, potrebbe farci compagnia almeno fino a Natale sebbene in un contesto spesso secco e avaro di piogge o nevicate. Solo il sud ed il lato adriatico potrebbero fare i conti con incursioni più instabili dai Balcani, ipoteticamente dopo il 17-18 dicembre.

