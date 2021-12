Quanti vorrebbero un NATALE con NEVE e GELO? Beh, eccolo!

Prima di mostrarvi un Natale gelido, facciamo una doverosa premessa: quella visionata in questa sede è un'ipotesi estrema del modello americano ed ha basse probabiltà di realizzo, attorno al 20-25%. Non si tratta quindi di una previsione attendibile. Tuttavia, vale la pena menzionare anche questa ipotesi, che viene vagliata nel calderone di tutte le eventuali opzioni estrapolate dal modello americano per il giorno di Natale.

Iniziamo con il quadro pressorio e dei geopotenziali; la data la sapete, il 25 dicembre!

Che dire? La nostra Penisola, secondo questo scenario, sarà raggiunta da aria davvero fredda a bassissimi geopotenziali. In altre parole, aria fredda anche in quota e non solo al suolo.

Poi ci sono le temperature a 1500 metri che potrebbero essere davvero basse:

-8° a 1500 metri lungo il versante adriatico e su diverse aree del centro e del meridione, che combinate con i bassissimi geopotenziali della mappa sopra, darebbero luogo a rovesci nevosi fino in pianura e lungo le coste adriatiche.

Il nord e il Tirreno avrebbero invece solo molto freddo, in attesa che qualcosa magari arrivi da ovest a tingere di bianco anche queste aree.

Al momento, è davvero difficile fornire una linea di tendenza attendibile per Natale; tuttavia ci sono buone possibilità che il clima torni ad essere freddo ed instabile, ma non in questi termini. Vedremo...