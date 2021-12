Meteo 7 giorni: l'inverno prosegue tra alta pressione e incertezze?

Mentre vi scriviamo è in atto l'ultima ondata di maltempo della settimana e l'ultima prima di una prolungata pausa dall'inverno perturbato. L'aria fredda artica che sta portando fiocchi di neve a bassissima quota al nord e ancora maltempo al centro e al sud (apice del maltempo atteso nel week-end, come descritto in questo articolo), sarà spazzata via dall'alta pressione delle Azzorre ad inizio prossima settimana.

Questa volta non si tratterà di un anticiclone mobile, dalla durata di 24-36 ore, bensì di un anticiclone dinamico che si espanderà con forza sull'Europa occidentale riuscendo a sbarrare la strada alle perturbazioni nord atlantiche. Dunque a partire da lunedì il treno di perturbazioni fredde e instabili sarà costretto ad interrompersi bruscamente lasciando spazio a tempo più stabile su quasi tutta Italia.

Come accennato in questo articolo, l'alta pressione sarà più forte su nord e centro Italia, mentre il sud ed il medio-basso Adriatico potrebbero ospitare aria più fredda proveniente dall'est Europa pronta a portare qualche nota instabile.

Queste fredde correnti orientali scorreranno al fianco dell'alta pressione, in un contesto comunque stabile: ciò significa che eventuali fenomeni legati all'aria fredda saranno molto blandi e intermittenti.

Quel che è certo è la persistenza del freddo su tutta Italia e soprattutto al sud dove avremo ancora temperature inferiori alle medie del periodo. Si prospettano temperature fino a 4°C sotto le medie sul meridione, mentre ci troveremo attorno alle medie al nord. Le notti saranno fredde ovunque, con rischio gelate in pianura Padana e nelle valli. Torneranno anche foschie e nebbie e, date le basse temperature notturne, non escludiamo l'arrivo di brinate e galaverne.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Sabato 11 dicembre: depressione in formazione nel Mediterraneo, alimentata da fredde correnti artiche. Maltempo diffuso al centro e al sud, residue nevicate in Emilia Romagna a bassissima quota. Rischio nubifragi su Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Salento. Migliora su tutto il nord, nebbie in formazione sulla Val Padana.Temperature in calo.

Domenica 12 dicembre: stabile e freddo al nord, residui fenomeni al sud e sul basso Adriatico. Venti in rinforzo da nord.Temperature in calo.

Lunedì 13 dicembre: residue raffiche di maestrale al sud, torna il Sole su quasi tutta Italia grazie all'alta pressione delle Azzorre. Temperature stazionarie.

Le piogge totali previste fino a lunedì. Fenomeni diffusi e intensi al sud e medio Adriatico | (vedi tutte le mappe):

Martedì 14 dicembre: stabile su gran parte d'Italia ma clima molto freddo specie di notte e all'alba. Nebbie in pianura Padana. Alta pressione in rinforzo. Temperature stazionarie o in calo.

Mercoledì 15 dicembre: infiltrazioni fredde da est sotto l'anticiclone delle Azzorre, in rinforzo su tutta l'Europa centro-occidentale. Stabile su quasi tutta Italia eccetto isolati acquazzoni o nevicate in alta collina sul lato adriatico e al sud. Clima freddo.

Giovedì 16 dicembre: stabile su quasi tutta Italia, eccetto rari fenomeni al sud. Clima freddo specie di notte. Temperature stazionarie. I valori massimi previsti per giovedì:

Venerdì 17 dicembre: alta pressione al centro e al nord, isolati fenomeni al sud legati all'aria fredda proveniente dai Balcani. Nebbie persistenti in pianura Padana e clima molto freddo.

