WEEK-END non esente da MALTEMPO sulla nostra Penisola. Ecco le regioni coinvolte

Ecco la situazione sinottica attesa in Italia nelle ore centrali di sabato 11 dicembre:

La depressione che si sta formando in queste ore all'altezza del Mar Ligure, tenderà a traslare velocemente verso levante e domani a mezzogiorno la ritroveremo già sul nostro meridione. Di conseguenza, parte delle regioni centrali e il meridione saranno avvolte dal maltempo, mentre al nord e sull'alto Tirreno il tempo tenderà a migliorare.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle piogge previste in Italia per l'intera giornata di sabato 11 dicembre:

Massima attenzione alle Marche, l'Abruzzo e il Molise dove si avranno rovesci e temporali anche intensi e quota neve in calo fino a 500-600 metri. Forti rovecsi agiranno anche tra Cilento, Calabria Tirrenica e nord Sicilia con neve tra gli 800 e i 1000 metri. Piogge sparse saranno possibili sul resto del meridione ed in Sardegna. Tempo asciutto invece al nord, sulla Toscana, l'Umbria occidentale e il Lazio.

Venti forti settentrionali ovunque, mari in cattive condizioni e temperature in calo al centro e al sud, in lieve aumento invece al nord.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nella giornata di domenica 12 dicembre:

Ancora tempo un po' instabile tra il medio Adriatico e il meridione con rovesci e qualche nevicata sopra i 700-800 metri. Sul resto d'Italia bel tempo stante l'espansione dell'alta pressione che sarà la protagonista della settimana prossima in Italia.

