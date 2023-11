Domenica mattina: BRRR, arrivano le GELATE, preparate gli abiti pesanti!

Per la prima volta dopo molto tempo, vi proponiamo la mappa delle temperature previste, ma non per evidenziale una nuova ondata di caldo oppure un sopramedia eccessivo. Questa volta parliamo di freddo, o meglio dell'inverno che proverà ad entrare in scena sull'Italia durante il prossimo fine settimana.

Niente di eccezionale, ma visti i chiari di luna di questi ultimi tempi si tratterà di un episodio da menzionare e che potrebbe aprire una fase più dinamica ed almeno tardo-autunnale sull'Italia.

Sabato avremo il tambureggiante arrivo dell'aria fredda con forti venti e fenomeni di turbolenza. Domenica mattina avremo invece il deposito del freddo che dalla quota tenderà a scendere al suolo, ovviamente in assenza di ventilazione ed a cielo sereno.

La mappa mostra le temperature attese in Italia alle ore 6 del mattino di domenica 26 novembre:

A colare a picco sul fronte termico saranno le vallate incassate dell'Italia centrale, dove si prevedono punte al ribasso fino a -6° tra l'Abruzzo e il Molise. Notate anche i -3/-4° nelle aree interne del meridione ed addirittura i -1° della Sicilia e della Sardegna interna.

Farà freddo anche sulle pianure del nord dove si scenderà in assenza di vento fino a -2/-3° con tasso di umidità molto basso, ergo con elevato rischio di gelate.

Nell'arco della giornata questi valori tenderanno ovviamente a stemperarsi con l'arrivo del sole, che domenica dovrebbe essere presente quasi ovunque a parte gli ultimi rovesci al sud, in via di attenuazione.

