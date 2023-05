Ultim'ora! ALLUVIONE in EMILIA-ROMAGNA: GRAVI RISCHI sino alla mattinata di mercoledÃ¬! Ecco le mappe!

MeteoLive torna servizio socialmente utile come accadde nell'ottobre del 2000, quando si verificò una drammatica alluvione su parte del Piemonte e della Valle d'Aosta.

La situazione in Emilia-Romagna è drammatica come tutti abbiamo appreso dalle cronache, ma qui non siamo in sede di cronaca, bensì in sede previsionale, per avvisare la popolazione su cosa potrebbe accadere nelle ore notturne e sino a mercoledì mattina.

Nelle prossime ore dalle 23 alle 5 sono attesi i fenomeni più abbondanti e pericolosi che andranno a sommarsi alle abbondantissime piogge già riscontratesi nelle scorse ore.



Si temono infatti NUBIFRAGI da oltre 100mm in poche ore, con punte di 150mm entro l'alba su Parmense orientale, Modenese, Reggiano, Bolognese, Ravennate, Cesenate, Forlivese, in generale tutto il Polesine e marginalmente sino alla provincia di Padova. Ancora più pesante la situazione nelle vallate appenniniche.

Ciò che stupisce è l'incredibile persistenza dei fenomeni sulle medesime zone, piogge intense anche sulle Marche, specie nell'Anconetano ma con accumuli stimati inferiori dal modello europeo, non superiori ai 70-80mm, comunque rilevanti.

Verso l'alba i fenomeni dovrebbero migrare gradualmente verso nord-ovest, conquistando ma attenuati il Piacentino e poi il basso Piemonte, ma senza risultare così pericolosi. Alle 11 di mercoledì capiremo se il peggio sarà passato in termini di precipitazioni, anche se la furia delle acque potrebbe placarsi solo molte ore dopo, con conseguenze che non vogliamo e non possiamo immaginare.

Ecco la mappa dei fenomeni previsti tra le 5 e le 11 del mattino, da non sottovalutare gli ultimi temporali sulle Marche e le piogge piuttosto abbondanti attese sulla Toscana:

La fase di maltempo si riaccenderà tra venerdì e sabato al nord-ovest e sulla Sardegna, come vediamo da questa mappa, ma c'è ancora molta incertezza sulla vera efficacia ed intensità di questa seconda depressione, che non è detto riesca a risalire con facilità la penisola, soprattutto con queste conseguenze:

Di tutto questo e molto altro però avremo tempo di parlare negli aggiornamenti di mercoledì mattina, per ora deve passare l'informazione per chi vive in Emilia-Romagna, abitanti e lettori che invitiamo a dormire con un occhio chiuso ed uno aperto se abitate vicino al letto di fiumi o torrenti. (sempre che non stiate già vivendo una situazione alluvionale).