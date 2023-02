METEO: risveglio gelido su tante regioni, ma a breve cambia tutto!

La perturbazione che ha duramente colpito l'estremo sud nelle scorse 48 ore si è finalmente placata e può lasciar respirare territori fin troppo carichi di pioggia. Si registrano clamorosi picchi di 450-500 mm di pioggia su ragusano e siracusano, praticamente la pioggia che dovrebbe scendere in oltre 6-7 mesi.

Ora l'alta pressione incalza velocemente ed è riuscita a spazzar via il ciclone. Nel frattempo, però, le temperature sono scese ulteriormente nei valori minimi, di svariati gradi sotto lo zero su conche, pianure, valli e altipiani.

Ci ha pensato proprio l'alta pressione a dare questa ulteriore spallata verso il basso, considerando che l'assenza di vento e i cieli sereni accentuano nettamente l'irraggiamento notturno e la conseguenza perdita di calore da parte del suolo.

Motivo per cui è possibile registrare minime rilevanti su gran parte del nord e del centro Italia: Su gran parte della Val Padana, escludendo le grandi città, si viaggia tra i -4 e i -9°C. Situazione molto simile anche nei settori interni del centro Italia. Nella conca aquilana spuntano temperature minime di -5/-6°C, nelle valli bolognesi e perugine fino a -10°C! Gran freddo e gelate anche nei settori interni della Sardegna, della Basilicata, della Campania e della Calabria.

Insomma il week-end comincia certamente all'insegna del gran freddo, ma quanto effettivamente durerà? Come già chiarito in questo articolo sarà l'anticiclone a fare la voce grossa nei prossimi giorni, da nord a sud. Questo significa che le correnti fredde che tutt'ora stanno affluendo, sempre più debolmente, sullo Stivale saranno totalmente cancellate e subentrerà aria più tiepida dal medio Atlantico. Le temperature saliranno sia nelle minime che nelle massime, ma sarà in pieno giorno che le anomalie saranno più nette specie al nord Italia. Tra martedì e venerdì la colonnina di mercurio potrebbe agevolmente raggiungere i 15-17°C in tante località da nord a sud.