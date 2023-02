Anomalie pesanti la prossima settimana, mappe eloquenti!

Il freddo artico-continentale arrivato lo scorso week-end ha già raggiunto l'apice ed ora è in lenta ritirata. Ciononostante le temperature sono ancora molto basse su tutto lo Stivale, ma ci penserà sempre lui, l'anticiclone, a spazzar via il freddo nel corso dei prossimi giorni.

Già nel corso del week-end le temperature inizieranno lentamente a crescere e a riavvicinarsi alle medie del periodo su tutta Italia. Tralasciando la velocissima perturbazione al sud tra domenica sera e lunedì, che non avrà ripercussioni significative sull'andamento termico, possiamo ormai confermare in sensibile aumento termico che si concretizzerà su tutta Italia nel corso dei prossimi 5-7 giorni.

Sono molto chiare le mappe delle anomalie termiche previste nel periodo tra 12 e 17 febbraio: l'arrivo di un forte anticiclone su tutta l'Europa centrale innescherà moti di subsidenza notevoli che faranno salire ovunque le temperature, soprattutto alle medio-alte quote.

Si prospettano anomalie clamorose su Germania, Francia, Svizzera, Austria, con picchi addirittura superiori ai 10°C al di sopra delle medie del periodo. L'anomalia abbraccerà anche il nord Italia dove si temono fino a 5-6°C sopra le medie del periodo in un periodo di ben 5 giorni. Andrà leggermente meglio al centro e al sud dove le anomalie rientrano gradualmente.

Tradotto in termini pratici, queste anomalie corrisponderebbero a temperature massime di circa 15-16°C su tante località dello Stivale, da nord a sud. Anche in montagna, specie sull'arco alpino, il tempo sarà stabile, privo di precipitazioni e relativamente mite per il periodo.

Un cambio di passo potrebbe concretizzarsi nel corso della terza decade di febbraio, come già anticipato in questo articolo.