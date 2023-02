Meteo 15 giorni: NOVITA' per la terza decade di febbraio

L'alta pressione che si sta insediando sulla nostra Penisola promette di restare con noi per tutta la settimana prossima, portando un tempo complessivamente mite ed asciutto da nord a sud.

A partire dal giorno 20 febbraio, i massimi di pressione potrebbero ritirarsi in Atlantico proponendo un cambiamento del tempo in sede italica, anche se molto graduale.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per lunedi 20 febbraio:

Come anticipato poco sopra, l'alta pressione tenderà a spostare i suoi massimi sul vicino Altantico. Con questa situazione la nostra Penisola verrà interessata da un flusso di correnti relativamente fredde da nord-ovest che determineranno un tempo complessivamente variabile, ma senza piogge o nevicate significative se non sui settori esteri delle Alpi.

Volgendo lo sguardo oltre e arrivando a giovedi 23 febbraio, si nota una modifica più accentuata delle correnti, con il flusso nord atlantico che tenterà di entrare sul Mediterraneo e sull'Italia:

Notate il calo della pressione in sede italica connesso con l'arrivo di una perturbazione dall'Atlantico. In altre parole, il tempo potrebbe cambiare, offrendo maggiore spazio a precipitazioni anche se in un contesto solo relativamente freddo.

Infine, vi mostriamo la mappa della probabilità di pioggia sull'Italia valida sempre per giovedi 23 febbraio:

Notiamo una probabilità di pioggia in aumento, soprattutto al centro-sud, ma in graduale estensione anche al nord entro la fine del mese. Vedremo se le cose andranno realmente così, continuate a seguirci.

