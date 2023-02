Meteo 7 giorni: il gran freddo si ritira, guardate cosa ci aspetta!

Il freddo intenso pian piano si placa e i cieli diventano sempre più sereni anche sulle regioni adriatiche. Solo all'estremo sud resiste il forte maltempo legato ad un ciclone piuttosto profondo e organizzato (che presente caratteristiche simil-tropicali) in grado di generare nubifragi e mareggiate impetuose. Questo maltempo estremo sarà fortunatamente spazzato via dall'anticiclone delle Azzorre, pronto a riappropriarsi dello Stivale già durante il week-end.

La seconda decade di febbraio si rivelerà, dunque, particolarmente stabile proprio grazie all'anticiclone pronto a regalarci diverse giornate soleggiate e soprattutto molto più gradevoli dopo in gran freddo vissuto nell'ultima settimana.

Fa eccezione una rapidissima e piccolissima perturbazione tra domenica sera e lunedì mattina, pronta ad investire le regioni del sud, mentre il resto d'Italia resterà a guardare ancora una volta. Ve ne abbiamo parlato in modo più approfondito in questo articolo.

Dopo questa brevissima fase instabile l'anticiclone avvolgerà tutta Italia assicurandosi di non lasciar spiragli aperti in nessun angolo dello Stivale. Torneranno, molto probaiblmente, le nebbie in notturna sulla Val Padana e nelle valli del centro, mentre le temperature pian piano saliranno fino a portarsi oltre le medie del periodo soprattutto al nord. Eloquenti le anomalie di temperatura previste nel corso della prossima settimana:

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Sabato 11 febbraio: il maltempo cessa del tutto al sud, torna l'alta pressione ovunque. Maestrale sul basso Adriatico. Temperature in lieve aumento.

Domenica 12 febbraio: anticiclone su tutta Italia, clima rigido di notte e all'alba, più gradevole di giorno. In serata possibile blando peggioramento al sud per l'arrivo di un fronte dai Balcani.

Lunedì 13 febbraio: piogge velocissime al sud, migliora rapidamente in giornata. Stabile sul resto d'Italia, anticiclone ben presente. Temperature in lento aumento.

Martedì 14 febbraio: stabile su tutta Italia, l'anticiclone porterà temperature via via più alte!

Mercoledì 15 febbraio: stabile grazie all'alta pressione distesa su tutta Italia. Notti molto fredde e rischio gelate, più tiepido di giorno.

Giovedì 16 febbraio: non si notano grandi cambiamenti. Anticiclone protagonista su tutta Italia e temperature in aumento nei valori massimi.

Venerdì 17 febbraio: giornata stabile grazie all'alta pressione. Temperature in ulteriore aumento da nord a sud.

