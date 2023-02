METEO domenica e lunedì: velocissima perturbazione con piogge e fiocchi di neve su alcune zone!

La lunga ondata di freddo in atto da quasi una settimana sta per volgere al termine grazie al repentino rinforzo dell'alta pressione su tutto lo Stivale che porterà condizioni meteo più stabili. Tra sabato e domenica questo rinforzo anticiclonico sarà sempre più evidente e sarà in grado di spazzar via il ciclone che attualmente sta colpendo l'estremo sud. Pensate che sulla Sicilia orientale sono precipitati oltre 300 mm di pioggia nelle ultime 48 ore e le mareggiate stanno causando danni enormi lungo le coste ioniche dell'isola.

Questa pesante ondata di maltempo sarà spazzata via dall'alta pressione, ma per alcune regioni del sud non ci potrà subito abituare all'arrivo del bel tempo.

Come già vi accennavamo nei giorni scorsi ci sarà spazio per un'altra velocissima perturbazione proveniente dai Balcani. Si tratterà di un piccolo nucleo freddo di origine artica che tra domenica sera e lunedì mattina sarà in grado di regalare piovaschi, qualche acquazzone ed anche qualche fioccata fin sui 700-800 metri di altitudine.

Le regioni coinvolte saranno Puglia, Basilicata, Molise e Calabria settentrionale tra pomeriggio e sera di domenica, poi Calabria meridionale e Sicilia nella prima parte di lunedì. Il tutto si risolverà in meno di 24 ore e l'anticiclone potrà così avvolgere tutto lo Stivale per diversi giorni.

Ma quanta pioggia cadrà al transito di questa veloce perturbazione? Ben poca: parliamo di pochi millimetri di accumulo e qualche centimetro di neve in montagna. Il fronte freddo sarà accompagnato da sostenuti venti di tramontana che soffieranno sul Meridione fino a lunedì pomeriggio, per poi attenuarsi gradualmente.

Sul resto d'Italia ben poco da dire: proseguirà il periodo di stabilità e siccità quantomeno fino a metà della prossima settimana. Le incertezze sul prosieguo della settimana sono ancora elevate, pertanto ci ritorneremo nel prossimo editoriale!