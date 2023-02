WEEK-END: vediamo che fine farà il freddo dell'est...

Sono ormai più di cinque giorni che l'aria fredda dell'est è arrivata nel Mediterraneo e sta regalando il primo pesante periodo di sotto media termica su gran parte dello Stivale, in particolare al sud e sul versante adriatico. È da domenica scorsa, infatti, che le colonnine di mercurio non superano i 9-10°C su gran parte del Meridione, segno della presenza di aria molto fredda che sta favorendo anche nevicate a quote relativamente basse. Discorso diverso per il nord Italia, dove le temperature sono grossomodo attorno alle medie del periodo o al più leggermente al di sotto in queste ultime 48 ore.

Ma quanto durerà il freddo intenso? Ancora per poco! Molto lentamente il flusso freddo che dall'est Europa si allunga verso il Mediterraneo tenderà gradualmente ad affievolirsi fino a scomparire del tutto. L'alta pressione delle Azzorre punterà con decisione ad est ed ecco che a partire da sabato riuscirà ad inglobare tutto lo Stivale.

Insomma da sabato potremo decretare conclusa ufficialmente questa lunga fase di freddo intenso, ma attenzione a non sottovalutare un'altra irruzione fredda molto veloce che tra domenica sera e lunedì attraverserà il sud (ve ne abbiamo parlato qui). Nulla di rilevante, sia chiaro: sarà tutto molto rapido e già da lunedì sera l'anticiclone si riapproprierà nuovamente di tutto il Meridione e persisterà sull'Italia per diversi giorni.

Dunque, che week-end ci attende? Il fine settimana si rivelerà stabile ovunque, da nord a sud, eccezion fatta per la sera di domenica che vedrà la comparsa di qualche piovasco su Puglia, Basilicata, Molise e Calabria.

Le temperature massime tenderanno pian piano ad aumentare fino a raggiungere, nel corso di domenica 12 febbraio, i 13-14°C su diverse località del nord e del lato tirrenico.

Farà nettamente più freddo di notte, complici i cieli sereni e l'assenza di vento, su tutto lo Stivale ed in particolare su pianure, conche e valli.