Meteo 7 giorni: solo poche regioni ancora alle prese con l'inverno

Chi tanto e chi nulla: è questo il quadro meteorologico attuale sulla nostra penisola dove continua ad affluire aria molto fredda dai Balcani, la quale va ad alimentare una depressione stazionaria tra il canale di Sicilia e il mar Ionio.

Questa depressione sta colpendo fortemente Sicilia e Calabria meridionale: sui settori ionici si registrano accumuli di pioggia superiori ai 130-140 mm e continuerà a piovere senza sosta fino a venerdì. Insomma è lecito pensare che queste piogge a carattere di nubifragio possano causare disagi sui versanti ionici siciliani e calabresi, senza tralasciare le potenti mareggiate in atto. Un po' di instabilità riesce a raggiungere anche Basilicata e Campania, dove nevica a quote relativamente basse. Qualche fiocco di neve è ancora in atto anche sul medio Adriatico, tra Marche e Abruzzo. Al nord e sull'alto Tirreno, invece, la siccità prosegue senza grandi speranze di cambiamenti imminenti.

Scrutando il tempo dei prossimi giorni non troviamo grandi differenze per gran parte d'Italia: l'anticiclone delle Azzorre si rinforzerà su tutto il nord prolungando il periodo di siccità almeno fino a metà mese.

Solo il basso Adriatico e il sud continuerà a fare i conti con correnti fredde da nord-est: in particolare si prevede una rapida perturbazione tra domenica 12 e lunedì 13 che apporterebbe rapide piogge e qualche fiocco di neve (ve ne abbiamo parlato in questo articolo).

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Venerdì 10 febbraio: persiste il maltempo al sud, specie su Sicilia ionica e Calabria meridionale. Via via più stabile altrove. Temperature in lieve aumento.

Sabato 11 febbraio: rapido rinforzo dell'anticiclone su tutta Italia, rapido esaurimento dei fenomeni al sud. Temperature in lieve aumento.

Domenica 12 febbraio: anticiclone su tutta Italia, clima rigido di notte e all'alba, più gradevole di giorno. In serata possibile blando peggioramento al sud per l'arrivo di un fronte dai Balcani.

Lunedì 13 febbraio: piogge velocissime al sud, migliora rapidamente in giornata. Stabile sul resto d'Italia, anticiclone ben presente. Temperature in lento aumento.

Martedì 14 febbraio: stabile su tutta Italia, l'anticiclone porterà temperature via via più alte!

Mercoledì 15 febbraio: stabile grazie all'alta pressione distesa su tutta Italia. Notti molto fredde e rischio gelate, più tiepido di giorno.

Giovedì 16 febbraio: non si notano grandi cambiamenti. Anticiclone protagonista su tutta Italia e temperature in aumento nei valori massimi.

