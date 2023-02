Rapida irruzione FREDDA tra domenica e lunedì su alcune regioni

Le fredde correnti dell'est che stanno sferzando l'Italia e che, proprio in queste ore, stanno approfondendo un potente ciclone nel canale di Sicilia, non avranno vita lunga!

Il maltempo persisterà fino a venerdì prevalentemente al sud, poi l'alta pressione comincerà ad espandersi con forza e prepotenza su tutto il Mediterraneo centrale dando inizio all'ennesimo prolungato periodo stabile della stagione.

In verità per le regioni del nord e dell'alto Tirreno sarà solo un prolungamento del periodo di stabilità, quindi rispetto ai giorni scorsi avremo solo un aumento delle temperature e null'altro. La crisi idrica tenderà ad accentuarsi ulteriormente, come descritto in questo articolo.

Tuttavia in questo mare di alta pressione ci sarà qualche nota instabile solo su alcune regioni: ci riferiamo a quelle del sud che tra domenica sera e lunedì pomeriggio verranno interessate da una velocissima perturbazione artica che apporterà un brusco calo termico, venti sostenuti e precipitazioni sparse.

Si tratterà di una perturbazione molto piccola, ma comunque turbolenta: avremo piovaschi, acquazzoni e qualche chicco di gragnola su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, mentre qualche fiocco di neve potrebbe raggiungere l'Appennino fin sui 700-800 metri. Insomma nulla di eccezionale, solo un brevissimo episodio invernale che sarà poi seguito da un potente anticiclone pronto a far impennare ovunque le temperature!

Sul resto d'Italia non ci sarà alcuna variazione! La pressione resterà alta sia domenica che lunedì, mentre le temperature massime aumenteranno ulteriormente. La parvenza d'inverno sarà netta solo di notte e all'alba grazie all'irraggiamento notturno.