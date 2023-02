Meteo 15 giorni: alta pressione PRESENTE, ma non sarÃ  un dominio assoluto

Di seguito, la media degli scenari del modello americano valida per domenica 19 febbraio:

Per maggiore semplicità abbiamo segnato i contorni di un piccolo "strappo" che si verrà a creare sul Mediterraneo occidentale nel periodo suddetto. Non si tratterà di un guasto in grado di impensierire la solidità dell'alta pressione, ma potrebbe portare qualche pioggia su alcune aree del nostro Paese.

Se infatti analizziamo la mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida per domenica 19 febbraio, notiamo quanto segue:

Diciamo subito che, secondo questa elaborazione, le eventuali piogge non riuscirebbero a raggiungere il settentrione a parte qualche zona della Liguria. Le precipitazioni riguardebbero infatti le due Isole Maggiori e di striscio il medio-basso Tirreno, per poi muoversi verso il meridione tra il 20 e il 21 febbraio.

Nulla di nuovo sotto il sole, quindi, con l'alta pressione subito pronta a chiudere lo strappo. Ecco infatti la media degli scenari americana valida per mercoledi 22 febbraio:

Flusso atlantico alto di latitudine ed alta pressione appoggiata all'Italia ed al Mediterraneo, a negare sia le precipitazioni sia il freddo.

Quando potrebbe cambiare questa situazione? Dalla media degli scenari americana traspare un abbassamento del flusso atlantico attorno al 24-25 febbraio, ma capite bene che la distanza previsionale è davvero impervia per poter approfondire l'argomento in questa sede. Ne riparleremo eventualmente nei prossimi giorni.

